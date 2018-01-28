Спецслужбы Афганистана заявили о задержании 195 террористов за неделю

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станекзай заявил в ходе совместной пресс-конференции глав силовых ведомств страны о задержании 195 террористов за прошедшую неделю.

Как прередает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLONews.

"За неделю задержаны 195 террористов. <...> Включая таджиков и уйгуров", - цитирует телеканал главу ведомства.

Также он сообщил о задержании пяти подозреваемых в подготовке взрыва отеля "Интерконтиненталь" 20 января в Кабуле, однако один подозреваемый успел скрыться за пределами страны.