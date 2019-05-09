Спецслужбы Венесуэлы задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было размещено в Twitter парламента, контролируемого противниками президента Николаса Мадуро.

"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения Самбрано спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.