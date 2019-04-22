Спецслужбы Шри-Ланки заранее знали о возможных терактах

Спецслужбы Шри-Ланки заранее знали о возможных террористических актах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава канцелярии президента Шри-Ланки Хемасири Фернандо.

"Мы не ожидали, что это будут настолько масштабные теракты. И мы не думали, что они произойдут настолько скоро", - сказал Х.Фернандо в интервью американской телекомпании NBC.

По его словам, спецслужбы сообщили властям страны, что небольшая группа людей, которая была очень хорошо организована, планировала совершить теракт.

"Мы позаботимся о том, чтобы в будущем усилить меры безопасности и удостоверимся в том, что ничего подобного больше не произойдет", - подчеркнул глава канцелярии.

Наряду с этим министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне заявила, что иностранные спецслужбы 4 апреля также предупредили власти Шри-Ланки о готовящихся терактах. По их данным, террористы намеревались напасть на церкви и места скопления туристов. 9 апреля спецслужбы предоставили властям Шри-Ланки имена подозреваемых в подготовке терактов.

По последним данным, число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.