Спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 талиба в день выборов

Спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 боевика радикальной группировки "Талибан", еще 18 талибов были задержаны в день президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности.

По данным служб безопасности, в Кабуле и его пригородах было проведеноопераций и задержаноталибов, пытавшихся сорвать проведение выборов. В ходе операций в других провинциях страны спецслужбыи задержали еще 4 талиба.