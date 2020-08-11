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Спецслужба раскрыла детали стрельбы у Белого дома

Спецслужба раскрыла детали стрельбы у Белого дома Злоумышленник пойман и ведется расследование
Другие страны
11 августа 2020 г. 09:29
Спецслужба раскрыла детали стрельбы у Белого дома

В Секретной службе США рассказали о том, почему около Белого дома в столице была слышна стрельба, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению постового офицера, который охранял улицу около правительственного здания, к нему подошел мужчина и заявил о наличии оружия. Затем он побежал в сторону офицера, сделал движение, намереваясь достать некий предмет из одежды и встал в стойку стрелка.

В связи с этим, сотрудник Секретной службы произвел выстрел в область торса злоумышленника. Подозреваемому сразу оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Теперь полиция и Секретная служба занимаются расследованием действий офицера.

После выстрелов, охрана вывела президента Америки Дональда Трампа с пресс-конференции и вернула обратно через несколько минут. 

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