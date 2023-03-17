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Спецслужба Греции выявила российскую шпионку

Спецслужба Греции выявила российскую шпионку Национальная служба разведки Греции (EYP) раскрыла «российскую шпионку», использовавшую данные умершей жительницы страны.
Другие страны
17 марта 2023 г. 06:23
Спецслужба Греции выявила российскую шпионку

Национальная служба разведки Греции (EYP) раскрыла российскую шпионку, использовавшую данные умершей жительницы страны.

Как передает Report со ссылкой на афинское агентство новостей АМНА, женщина, которая названа "Марией Т.", "в последние несколько лет выдавала себя за гречанку", имела магазин товаров для рукоделия в Афинах и работала фотографом. На самом деле, уточняется в статье, ее звали "Ирина А.С." и она была иностранной гражданкой, которая действовала в Греции "под глубоким прикрытием".

АМНА уточняет, что подозреваемая была раскрыта после того, как спецслужбы обнаружили попытки третьей страны получить доступ к данным умерших граждан Греции. Агентство сообщает, что женщина могла получить поддельные документы на основе сведений об умерших и даже ее близкие не знали, кем она является на самом деле. "Мария" также могла путешествовать и работать как шпионка-нелегал в нескольких европейских странах, утверждается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Ölən qadının sənədləri ilə Yunanıstanda yaşayan Rusiya casusu aşkarlanıb

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