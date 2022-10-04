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Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 10 октября

Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 10 октября Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, на которой будет рассматриваться вето России в Совете Безопасности по резолюции США с осуждением референдумов, возобновится 10 октября.
Другие страны
4 октября 2022 г. 20:48
Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 10 октября

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, на которой будет рассматриваться вето России в Совете Безопасности по резолюции США с осуждением референдумов, возобновится 10 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель председателя 77-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

Согласно принятой в апреле западной резолюции Генассамблеи ООН, заседание данного органа будет созываться каждый раз при использовании вето в Совбезе кем-либо из государств - постоянных членов. Генассамблея должна собираться в течение десяти дней с момента применения вето.

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