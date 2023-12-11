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Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная ситуации вокруг сектора Газа, возобновится 12 декабря.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 03:13
Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная ситуации вокруг сектора Газа, возобновится 12 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

"Председатель Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис только что проинформировал государства-члены, что он созовет 45-е пленарное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года, в 15.00 в зале Генеральной ассамблеи", - говорится в сообщении Грейли.

Она указала, что возобновления работы спецсессии запросили в письме от 8 декабря постпред Египта при ООН Усама Махмуд Абдельхалек Махмуд, а также постпред Мавритании Сиди Мохамед Лагдаф. Постпреды являются представителями Арабской группы и Организации исламского сотрудничества в ООН соответственно.

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