Спецпрокурор США допускает возможность вызова Трампа в суд повесткой

Баку. 2мая. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием "российского вмешательства" в американские выборы, допускает возможность вызова американского президента Дональда Трампа в суд повесткой, если тот не явится на дачу показаний перед следователями.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание подчёркивает, что это первый раз, когда Мюллер упоминает возможность вызова президента в суд повесткой, при этом ранее юристы Трампа уточняли, что глава государства не обязан появляться перед командой по расследованию для дачи показаний.

Как отметил экс-адвокат президента по Джон Дауд, подобные действия "подрывают работу президента США".