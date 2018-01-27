Спецпрокурор США допросил работников Facebook по "российскому делу"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с работниками соцсети Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.
Источник сообщил, что спецпрокурор допросил как минимум одного сотрудника соцсети, имевшего отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа.
Как уточняет издание Wired, Facebook сотрудничала с фирмой, участвовавшей в президентской кампании Трампа. Представитель спецпрокурора отказался комментировать информацию о допросах.
Ожидается, что скоро в рамках дела должны допросить самого президента США. Дональд Трамп уже изъявил желание дать показания Роберту Мюллеру под присягой. Однако юристы господина Трампа пытаются отсрочить его допрос по "российскому делу".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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