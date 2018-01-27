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    Спецпрокурор США допросил работников Facebook по "российскому делу"

    Facebook сотрудничала с фирмой, участвовавшей в президентской кампании Дональда Трампа© Getty

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с работниками соцсети Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Источник сообщил, что спецпрокурор допросил как минимум одного сотрудника соцсети, имевшего отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

    Как уточняет издание Wired, Facebook сотрудничала с фирмой, участвовавшей в президентской кампании Трампа. Представитель спецпрокурора отказался комментировать информацию о допросах.

    Ожидается, что скоро в рамках дела должны допросить самого президента США. Дональд Трамп уже изъявил желание дать показания Роберту Мюллеру под присягой. Однако юристы господина Трампа пытаются отсрочить его допрос по "российскому делу".

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