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Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору

Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору Органы государственной власти Украины функционируют в соответствии с условиями военного положения и выполняют свои полномочия в полном объеме.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 11:58
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору

Органы государственной власти Украины функционируют в соответствии с условиями военного положения и выполняют свои полномочия в полном объеме.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член депутатской фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, спецпредставитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Он напомнил, что в 5-30 по киевскому времени президент Украины провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Издан указ о введении военного положения на всей территории Украины. Верховная Рада Украины 300 голосами утвердила Указ Президента Украины.

"Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому агрессору. Президент Украины постоянно обращается к народу Украины с информацией о реальном состоянии дел. Паники среди населения нет", - заявил Федор Вениславский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi: “Ukrayna Rusiya işğalçılarına qarşı müqavimət göstərir”
Версия на английском языке Zelensky's special envoy: Ukrainian Armed Forces repulse Russian aggressor

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