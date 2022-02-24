Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору

Органы государственной власти Украины функционируют в соответствии с условиями военного положения и выполняют свои полномочия в полном объеме.

Органы государственной власти Украины функционируют в соответствии с условиями военного положения и выполняют свои полномочия в полном объеме.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член депутатской фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, спецпредставитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Он напомнил, что в 5-30 по киевскому времени президент Украины провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Издан указ о введении военного положения на всей территории Украины. Верховная Рада Украины 300 голосами утвердила Указ Президента Украины.

"Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому агрессору. Президент Украины постоянно обращается к народу Украины с информацией о реальном состоянии дел. Паники среди населения нет", - заявил Федор Вениславский.