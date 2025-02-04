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Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля

Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 00:27
Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев в середине февраля для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Страна".

Отметим, что сегодня Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.

Президент США неоднократно выражал готовность к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным, включая возможную встречу. Путин также заявлял о готовности к диалогу. Однако о конкретных договоренностях по встрече или телефонном разговоре между лидерами пока не сообщалось.

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