Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев в середине февраля для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report , об этом сообщает издание "Страна".

Отметим, что сегодня Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.

Президент США неоднократно выражал готовность к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным, включая возможную встречу. Путин также заявлял о готовности к диалогу. Однако о конкретных договоренностях по встрече или телефонном разговоре между лидерами пока не сообщалось.