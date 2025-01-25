Спецпредставитель Трампа по Украине: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну, надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну, надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Как передает Report , об этом заявил в интервью АР News специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Он предположил, что заставить РФ закончить войну могут "более жесткие меры воздействия" на российскую нефтяную промышленность.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?" - сказал Келлог.

Ранее Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Это, по мнению американского лидера, стало бы средством давления на Россию.