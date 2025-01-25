О нас

Спецпредставитель Трампа по Украине: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель

Спецпредставитель Трампа по Украине: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну, надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.
Другие страны
25 января 2025 г. 01:38
Спецпредставитель Трампа по Украине: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну, надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом заявил в интервью АР News специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Он предположил, что заставить РФ закончить войну могут "более жесткие меры воздействия" на российскую нефтяную промышленность.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?" - сказал Келлог.

Ранее Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Это, по мнению американского лидера, стало бы средством давления на Россию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Trampın nümayəndəsi: Neftin bir barelinin qiymətini 45 dollara salmaq lazımdır

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi