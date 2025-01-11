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Спецпредставитель Трампа: Мир должен вернуться к политике максимального давления на Тегеран

Спецпредставитель Трампа: Мир должен вернуться к политике максимального давления на Тегеран Мир должен вернутся к политике "максимального давления" на Тегеран. Это необходимо, чтобы превратить Иран в более демократическую страну.
Другие страны
11 января 2025 г. 22:51
Спецпредставитель Трампа: Мир должен вернуться к политике максимального давления на Тегеран

Мир должен вернутся к политике "максимального давления" на Тегеран. Это необходимо, чтобы превратить Иран в более демократическую страну.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг.

Он подчеркнул, что это давление должно быть военным, экономическим и дипломатическим.

"Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим... Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия", - сказал Келлогг.

Спецпредставитель Трампа также отметил, что возможность "изменить Иран к лучшему" есть, но эта возможность не будет длиться вечно.

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Версия на азербайджанском языке Trampın xüsusi nümayəndəsi: Dünya Tehrana maksimum təzyiq siyasətinə qayıtmalıdır

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