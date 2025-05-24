Спецпредставитель США встретился с президентом Сирии

Посол США в Турции, спецпредставитель по Сирии Том Барак провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.
Как передает Report, об этом Т.Барак сообщил на своей странице в соцсети X.
В ходе встречи Барак отметил, что недавнее снятие США санкций с Сирии позволит партнерам Вашингтона в регионе предоставить этой стране гуманитарную и финансовую помощь, а также энергоносители.
Он подчеркнул, что американская администрация рассчитывает, что власти Сирии продолжат борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.
"Я также поблагодарил президента аш-Шараа за то, что он сделал значимые шаги по озвученным президентом США Дональдом Трампом вопросам, которые касаются иностранных боевиков-террористов, мер по борьбе с ИГИЛ, отношений с Израилем, а также лагерей и центров содержания под стражей на северо-востоке Сирии", - написал Барак.