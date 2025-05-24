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Спецпредставитель США встретился с президентом Сирии

Спецпредставитель США встретился с президентом Сирии Посол США в Турции, спецпредставитель США по Сирии Том Барак провел встречу с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.
Другие страны
24 мая 2025 г. 21:45
Спецпредставитель США встретился с президентом Сирии

Посол США в Турции, спецпредставитель по Сирии Том Барак провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Report, об этом Т.Барак сообщил на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи Барак отметил, что недавнее снятие США санкций с Сирии позволит партнерам Вашингтона в регионе предоставить этой стране гуманитарную и финансовую помощь, а также энергоносители.

Он подчеркнул, что американская администрация рассчитывает, что власти Сирии продолжат борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.

"Я также поблагодарил президента аш-Шараа за то, что он сделал значимые шаги по озвученным президентом США Дональдом Трампом вопросам, которые касаются иностранных боевиков-террористов, мер по борьбе с ИГИЛ, отношений с Израилем, а также лагерей и центров содержания под стражей на северо-востоке Сирии", - написал Барак.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya Prezidenti ilə görüşüb

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