Спецпредставитель США провел переговоры с талибами

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел переговоры с представителями движения "Талибан" в Катаре. Как сообщает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Дохе.

Нынешние переговоры являются очередной попыткой Соединенных Штатов остановить 17-летнюю войну в Афганистане, отмечает издание.

Госдеп США пока не прокомментировал публикацию. В то же время Wall Street Journal пишет, что представители властей США уже второй раз за последние четыре месяца проводят переговоры с Талибаном.

По данным издания, встреча состоялась 12 октября в Дохе, однако, о чем именно говорили стороны, газета не сообщает.

Залмай Халилзад был назначен на должность спецпредставителя США по Афганистану в сентябре. С 4 по 14 октября он посещает Афганистан, Пакистан, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.