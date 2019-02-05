Спецпредставитель США посетит Пхеньян для подготовки саммита с КНДР

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн отправится 6 февраля в Пхеньян, где встретится с должностными лицами КНДР с целью обсудить подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн… встретится со своим коллегой из КНДР Ким Хёк Чхолем для подготовки ко второму саммиту президента (США Дональда Трампа) и председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына", - отмечается в документе.

Дипломаты также обсудят "дальнейший прогресс в выполнении обязательств", взятых на себя Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре. Речь идет о "полной денуклеаризации, изменении американо-северокорейских отношений и установлении прочного мира на Корейском полуострове".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 5 февраля может назвать сроки второго саммита США - КНДР.