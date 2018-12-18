Спецпредставитель США по Сирии: Вашингтон больше не требует ухода Башара Асада

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ США отказались от требования отставки президента Сирии Башара Асада как условия для урегулирования сирийского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Атлантическом совете Вашингтона.

"Мы бы хотели видеть принципиально иной режим в Сирии. Но это - не смена режима, мы не пытаемся избавиться от Асада", - заявил Д.Джеффри.

По его словам, Б.Асаду нужен компромисс, поскольку он еще не одержал победу в гражданской войне и вынужден считаться с тем, что в Сирии еще остаются около 100 тысяч вооруженных боевиков оппозиции.

Спецпредставитель указал, что США и Запад не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии, на что требуется около 300-400 млрд. долларов, до смены политического курса в стране. "Западные страны готовы отказаться от того, чтобы вкладывать деньги в эту катастрофу до тех пор, пока нет уверенности в том, что правительство готово пойти на компромисс и тем самым не создавать условий для новых кошмаров в ближайшие годы", - сказал он.

Дипломат сообщил, что Вашингтон предупредил Дамаск о недопустимости применения химического оружия и пыток против собственного народа. Он также обвинил Россию в том, что она препятствует доставки гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан".