​Спецпредставитель США по Сирии посетит Москву и Стамбул в мае

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Спецпредставитель США по Сирии Дэниел Рубинштайн посетит Москву во второй половине мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в распространенном в четверг сообщении госдепартамента.

"В рамках наших усилий, направленных на достижение политического решения сирийского конфликта, Рубинштайн с 15 по 27 мая посетит Москву, Женеву, Анкару, Стамбул и Эр-Рияд", - отмечается в сообщении.

По заявлению внешнеполитического ведомства, спецпредставитель примет участие в проводимых под эгидой ООН консультациях по Сирии со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистура. "С властями ряда стран Рубинштайн также обсудит необходимость устойчивого политического перехода в Сирии на основе женевских договоренностей, а также продолжение сотрудничества с руководством сирийской умеренной оппозиции", - подчеркнули в министерстве.