Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею на следующей неделе.

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, по сообщению "Ренхап", визит состоится для координации политики в преддверии начала работы новой администрации избранного президента Юн Сок Еля.

По их данным, Сон Ким прилетит в Сеул в понедельник и пробудет там четыре дня. Планируется, что он проведет переговоры со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности полуострова Но Кю Дуком и другими официальными лицами.

Ожидается, что встречи Сон Кима в Сеуле будут направлены на координацию реакции союзников на потенциальные северокорейские провокации во время переходного периода.

При этом, отмечается, что встреча Сон Кима с Юн Сок Елем на данный момент не планируется. Между тем, отмечается, что спецпредставитель США может обсудить подготовку к первому саммиту Юн Сок Еля с президентом США Джо Байденом, который еще не запланирован, но может совпасть с возможным визитом американского лидера в Японию в конце мая.