Спецпредставитель США по КНДР посетит Пекин с 19 по 20 декабря

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Пекин с 19 по 20 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После его поездки в Сеул и Токио с 15 по 19 декабря спецпредставитель Бигэн отправится в Пекин с 19 по 20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости поддержания международного единства по Северной Корее", - говорится в заявлении.

КНДР в декабре сообщила о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что на космодроме Сохэ были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

Вашингтон резко раскритиковал действия КНДР. В частности, после первого испытания президент США Дональд Трамп пригрозил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "может потерять все, если предпримет враждебные действия". Представители КНДР в ответ обрушились с критикой на США, назвав такие комментарии неуместными.

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако вторая встреча в Ханое в феврале 2019 года закончилась безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.