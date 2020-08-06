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Спецпредставитель США по Ирану покидает должность

Спецпредставитель США по Ирану покидает должность Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост, его обязанности на себя возьмет спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс
Другие страны
6 августа 2020 г. 22:12
Спецпредставитель США по Ирану покидает должность

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост, его обязанности на себя возьмет спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Брайан Хук решил уйти со своего поста специального представителя США по Ирану и старшего советника госсекретаря. Спецпредставитель Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом", - отметил он.

Эллиот Абрамс "займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле", добавил госсекретарь.

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