Спецпредставитель США по Ирану отстранен от должности

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли был временно отстранен от должности по подозрению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами.
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По сведениям его источников, расследование в отношении Мэлли ведется в Госдепартаменте.
Какое-то время после начала проверки Мэлли продолжал выполнять свои обязанности, хотя и лишился доступа к секретным документам. В четверг его отправили в неоплачиваемый отпуск, сказал телеканалу неназванный американский чиновник.
Мэлли подтвердил эту информацию. "Я рассчитываю, что расследование завершится благополучно и скоро", - сообщил он CNN.
Сейчас обязанности Мэлли временно исполняет Абрам Пейли.