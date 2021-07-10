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Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Катар, Пакистан, а также Узбекистан, где примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональ
Другие страны
10 июля 2021 г. 18:04
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Катар, Пакистан, а также Узбекистан, где примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Госдеп.

"В Ташкенте спецпредставитель Халилзад примет участие в международной конференции по региональной взаимосвязанности, организуемой правительством Узбекистана", - говорится в сообщении. Дополнительные детали относительно визита в Узбекистан не приводятся. В целом в ходе поездки эмиссар США намерен "продолжить решительную дипломатию и [усилия по] достижению мирного соглашения между" властями Афганистана и радикальным движением "Талибан". "В рамках продолжающейся поддержки США мирного процесса он будет работать со всеми сторонами, а также региональными и международными заинтересованными игроками для дальнейшего продвижения консенсуса по политическому урегулированию [в Афганистане]", - отметили в Госдепе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 2 июля сообщил, что США обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном, а также другими странами региона возможности в сфере будущего военного взаимодействия после вывода американских войск из Афганистана. Говоря о том, может ли быть восстановлена американская военная база в Узбекистане, Кирби отметил, что пока что никаких решений на этот счет не принято.

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