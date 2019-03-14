Спецпредставитель США обсудит в СБ ООН итоги саммита с КНДР

Специальный представитель США по КНДР Стивен Биган обсудит с постоянными представителями стран - членов Совета Безопасности ООН результаты прошедшего в Ханое саммита Соединённых Штатов и Северной Кореи.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США, 14 марта Биган посетит Нью-Йорк для "встреч с Совбезом ООН и ключевыми постпредами".

"Спецпредставитель Биган обсудит недавний саммит США - КНДР в Ханое и усилия по обеспечению полного выполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН, связанных с КНДР, до окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации Северной Кореи", - указано в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ханое договорились продолжить обсуждение двусторонних отношений.