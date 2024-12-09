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Спецпредставитель США: ХАМАС ждут не лучшие дни, если они не освободят заложников

Спецпредставитель США: ХАМАС ждут не лучшие дни, если они не освободят заложников Посланник новоизбранного президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предупредил о последствиях для ХАМАС, если те не выпустят израильских заложников до инаугурации Трампа.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 15:06
Спецпредставитель США: ХАМАС ждут не лучшие дни, если они не освободят заложников

Посланник новоизбранного президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предупредил о последствиях для ХАМАС, если те не выпустят израильских заложников до инаугурации Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuterts.

Виткофф также выразил надежду, что между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем будет достигнуто прекращение огня до вступления президента Трампа в должность 20 января.

"Вы слышали, что сказал президент: лучше бы их освободили. <...> Если их не освободят, для них настанет не лучший день", - сказал он.

Агентство отмечает, что президент Трамп заявил на прошлой неделе об "адской расплате", если ХАМАС не освободит заложников до инаугурации.

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