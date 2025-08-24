Келлог участвует в торжествах по случаю Дня независимости Украины

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости.

Келлог присутствовал на торжествах по случаю Дня независимости в центре Киева, где с обращением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Кроме того, вместе с Келлогом участие в мероприятии принимают представители и чиновники других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни, отмечает агентство.