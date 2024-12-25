Спецпредставитель Пакистана провел встречу с главой МИД Афганистана в Кабуле

Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик в Кабуле провел встречу с министром иностранных дел в правительстве радикального движения "Талибан" Амиром Ханом Муттаки.

Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик в Кабуле провел встречу с министром иностранных дел в правительстве радикального движения "Талибан" Амиром Ханом Муттаки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным издания, встреча имеет важное значение в контексте укрепления двустороннего сотрудничества между Исламабадом и Кабулом. Отмечается, что она проходит на фоне охлаждения пакистано-афганских отношений, обусловленного участившимися столкновениями на границе и "продолжающейся террористической активности с территории Афганистана в отношении Пакистана", несмотря на призывы прекратить эту активность и предупреждения со стороны Исламабада.

Согласно информации, Садик и Муттаки договорились продолжить совместную работу над дальнейшим укреплением двустороннего сотрудничества, в том числе в целях содействия стабильности и процветанию региона.