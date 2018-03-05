Спецпредставитель лидера Южной Кореи намерен вручить письмо Ким Чен Ыну

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Самолет с южнокорейской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента Республики Корея, отправился сегодня из Сеула в Пхеньян, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Делегацию, состоящую из 10 человек, в том числе директора Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон, возглавил начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

В ходе визита в Пхеньян делегация проведет встречи с представителями руководства КНДР, обсудит вопросы укрепления мира на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.

После прибытия делегация планирует принять участие в торжественном обеде с коллегами из КНДР. В администрации президента Республики Корея надеются на возможное участие в мероприятии Ким Чен Ына. Если такая встреча состоится, спецпосланник передаст ему письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.