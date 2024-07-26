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Спецпредставитель Китая посетит ряд стран для разрешения украинского конфликта

Спецпредставитель Китая посетит ряд стран для разрешения украинского конфликта Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 28 июля совершит турне по Бразилии, Южной Африке и Индонезии.
Другие страны
26 июля 2024 г. 17:23
Спецпредставитель Китая посетит ряд стран для разрешения украинского конфликта

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 28 июля совершит турне по Бразилии, Южной Африке и Индонезии.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин в ходе брифинга.

В рамках визита он планирует обсудить украинский кризис, а также пути деэскалации с целью возобновления мирных переговоров.

Первое турне Хуэй совершил еще весной 2023 года. Тогда же он посетил ряд стран, среди которых Украина, Польша, Германия, Франция и Россия, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

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