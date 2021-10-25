Спецпредставитель генсека ООН проведет для Совбеза брифинг по Судану

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес сообщил, что проведет 26 октября брифинг по ситуации в этой стране для Совета Безопасности всемирной организации.
"Думаю, брифинг будет завтра (26 октября - прим. ТАСС)", - сказал он.
"Единство, которое поддерживалось по Судану за последние два года в Совете Безопасности в противовес различиям, наблюдавшимся по другим странам в регионе, действительно помогало", - отметил спецпредставитель.
Эмиссар не стал предвосхищать дальнейшее развитие ситуации в этой стране.