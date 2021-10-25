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Спецпредставитель генсека ООН проведет для Совбеза брифинг по Судану

Спецпредставитель генсека ООН проведет для Совбеза брифинг по Судану Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес сообщил, что проведет 26 октября брифинг по ситуации в этой стране для Совета Безопасности всемирной организации.
Другие страны
25 октября 2021 г. 22:51
Спецпредставитель генсека ООН проведет для Совбеза брифинг по Судану

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес сообщил, что проведет 26 октября брифинг по ситуации в этой стране для Совета Безопасности всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил Первес в понедельник в ходе видеоконференции.

"Думаю, брифинг будет завтра (26 октября - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Единство, которое поддерживалось по Судану за последние два года в Совете Безопасности в противовес различиям, наблюдавшимся по другим странам в регионе, действительно помогало", - отметил спецпредставитель.

Эмиссар не стал предвосхищать дальнейшее развитие ситуации в этой стране.

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