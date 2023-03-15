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Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят

Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят Предложение ЕС по урегулированию между руководством Сербии и властями самопровозглашенной республики Косово принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его реализации.
Другие страны
15 марта 2023 г. 06:05
Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят

Предложение ЕС по урегулированию между руководством Сербии и властями самопровозглашенной республики Косово принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его реализации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Спецпредставитель ЕС в понедельник и вторник находится с визитом в Белграде, где провел встречи с президентом Александром Вучичем и представителями парламентских партий, включая оппозицию. Речь шла о предстоящих 18 марта переговорах в Северной Македонии между Вучичем, премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Лайчака.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Kosovo üzrə nizamlama planının artıq qəbul edildiyini bildirib

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