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Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Украину

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Украину Специальный представитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор прибыл в столицу Украины Киев.
Другие страны
20 июня 2022 г. 06:04
Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Украину

Специальный представитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор прибыл в столицу Украины Киев.

Как передает Report, об этом заявило представительство ЕС в Украине на своей странице в Twitter.

"В феврале я встретился с беженцами на польской границе, сейчас совершаю путешествие их путем в обратном направлении", - говорится в сообщении.

По словам Гилмора, он намерен "собственными глазами" увидеть случаи нарушения прав человека, "пообщаться с обычными людьми и представителями власти".

Сколько по времени продлится визит чиновника на Украину, не уточняется.

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