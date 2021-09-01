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Спецпредставитель британского премьера провел встречу с руководителями "Талибана"

Спецпредставитель британского премьера провел встречу с руководителями "Талибана" Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился в Катаре с высокопоставленными членами радикального движения "Талибан".
Другие страны
1 сентября 2021 г. 05:42
Спецпредставитель британского премьера провел встречу с руководителями Талибана

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился в Катаре с высокопоставленными членами радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в Twitter сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд.

По его данным, Гасс, который по совместительству является руководителем Объединенного разведывательного комитета Великобритании, прилетал в Доху для обсуждения с талибами организации безопасного выезда из Афганистана как британцев, так и афганцев, стремящихся покинуть республику. Отмечается, что визит представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона в Катар положил начало переговорам Лондона с "Талибаном" относительно беспрепятственного отъезда всех желающих из Афганистана.

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