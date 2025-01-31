Спецпосланник Трампа: Восстановление сектора Газа займет до 15 лет

Восстановление сектора Газа займет 10-15 лет.

Восстановление сектора Газа займет 10-15 лет.

Как передает Report , об этом в интервью порталу Axios заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

"Сложилось мнение, что мы можем уверенно выполнить план по Газе за пять лет. Но это невозможно. План восстановления рассчитан на 10-15 лет", - отметил Уиткофф.

По его словам, "от Газы практически ничего не осталось", она "непригодна для жизни".

Axios подчеркивает, что Уиткофф стал "первым за 15 лет американским чиновником, посетившим палестинский анклав". Спецпосланник отметил, что во время визита на Ближний Восток он, помимо прочего, провел встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым он "договорился поддерживать диалог".

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.