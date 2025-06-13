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Спецпосланник Трампа по Украине: США хотят остановить боевые действия по текущей линии фронта

Спецпосланник Трампа по Украине: США хотят остановить боевые действия по текущей линии фронта Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотели бы достичь мирного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, прекратив боевые действия на линии соприкосновения.
Другие страны
13 июня 2025 г. 01:29
Спецпосланник Трампа по Украине: США хотят остановить боевые действия по текущей линии фронта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотели бы достичь мирного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, прекратив боевые действия на линии соприкосновения.

Как передает Report, об этом заявил К. Келлог на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

"Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит - та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Trampın Ukrayna üzrə nümayəndəsi: Biz hazırkı mövqelərdə atəşkəsə nail olmaq istəyirik

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