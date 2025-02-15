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Спецпосланник Трампа: Обмен заключенными укрепил доверие между РФ и США

Спецпосланник Трампа: Обмен заключенными укрепил доверие между РФ и США Освобождение россиянина Александра Винника в обмен на американца Марка Фогеля привело к росту доверия между Вашингтоном и Москвой.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 05:39
Спецпосланник Трампа: Обмен заключенными укрепил доверие между РФ и США

Освобождение россиянина Александра Винника в обмен на американца Марка Фогеля привело к росту доверия между Вашингтоном и Москвой.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

"У нас был очень хороший неофициальный канал связи, он оказался очень надежным и чрезвычайно полезным. Я думаю, это привело к укреплению доверия между администрацией Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал он.

Чиновник также предположил, что состоявшийся обмен "принесет большие дивиденды в будущем", в том числе при урегулировании украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон намерены без промедлений приступить к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Он сообщил, что попросил вести переговоры госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, своего помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа.

В Москве также сообщили о начале формирования группу для переговоров с США.

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