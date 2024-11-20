Спецпосланник США заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил о новом прогрессе в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил о новом прогрессе в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте.

"У меня была вторая встреча с господином (спикером парламента Ливана Набихом - ред.) Берри, по результатом которой мы достигли дополнительного прогресса. Я направлюсь через несколько часов отсюда в Израиль и попытаюсь сблизить позиции, если это будет возможно", - сказал он.

При этом он не раскрыл какие-либо подробности.

Хохштейн во вторник прибыл в Ливан, чтобы обсудить ответ Ливана на предложение Вашингтона по условиям прекращения огня с Израилем.