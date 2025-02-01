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Спецпосланник США: Украина должна провести выборы

Спецпосланник США: Украина должна провести выборы США считают необходимым проведение выборов в Украине, возможно, к концу 2025 года.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 22:13
Спецпосланник США: Украина должна провести выборы

США считают необходимым проведение выборов в Украине, возможно, к концу 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - говорится в публикации.

По словам Келлога, президентские и парламентские выборы в Украине должны быть проведены.

Отметим, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту главы государства истек 20 мая 2024 года. В то время выборы президента в Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

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