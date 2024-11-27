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Спецпосланник США: Соглашение о прекращении огня в Ливане станет постоянным

Спецпосланник США: Соглашение о прекращении огня в Ливане станет постоянным Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном станет постоянным, а не будет ограничено 60-дневным переходным периодом.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 08:35
Спецпосланник США: Соглашение о прекращении огня в Ливане станет постоянным

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном станет постоянным, а не будет ограничено 60-дневным переходным периодом.

Как передает Report, об этом заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera специальный посланник США по региону и эмиссар президента Джо Байдена Амос Хохштейн.

"Эти договоренности о прекращении огня являются постоянными, это не на 60 дней. Это постоянное прекращение огня, которое начинается в 4 утра по местному бейрутскому времени (06:00 по бакинскому времени - ред.)", - сказал спецпосланник.

По его словам, израильские военные, которые находятся на ливанской земле на расстоянии двух-трех километров от границы, пока останутся на месте, а "когда ливанская армия будет передислоцирована обратно на юг, израильские войска уйдут".

"Первые части израильских войск уйдут в течение следующих нескольких дней или первых двух недель, и постепенно, в течение 60 дней, все они уйдут", - уточнил Хохштейн.

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