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    Спецпосланник США приедет в Москву для обсуждения сирийского кризиса

    28 августа Майкл Ратни встретится в Москве с высокопоставленными российскими чиновниками

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Спецпосланник США по Сирии Майкла Ратни намерен посетить Москву, Эр-Рияд и Женеву для обсуждения возможности политического решения сирийского конфликта, в российскую столицу дипломат намерен прибыть 28 августа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

    "Специальный посланник Ратни 28 августа встретится в Москве с высокопоставленными российскими чиновниками, 29 августа — с высокопоставленными саудовскими чиновниками в Эр-Рияде для продолжения дискуссий, касающихся работы в направлении действительного политического перехода и окончания разрушительного кризиса в Сирии", — заявил агентству неназванный чиновник.

    В Женеве, по данным источника, Ратни встретится с специальным посланником ООН по Сирии Стефаном де Мистурой, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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