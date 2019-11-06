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Спецпосланник США по КНДР посетит Москву 6-9 ноября

Спецпосланник США по КНДР посетит Москву 6-9 ноября

Спецпосланник Госдепартамента США по КНДР Марк Лэмберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября 2019 года. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства США в России.

"Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи, - отметили в дипмиссии. - Кроме того, спецпосланник Марк Лэмберт встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по нераспространению - 2019".

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