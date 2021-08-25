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Спецпосланник США по климату отправится с визитом в Китай

Спецпосланник США по климату отправится с визитом в Китай Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, как ожидается, отправится в сентябре с визитом в Китай.
Другие страны
25 августа 2021 г. 05:13
Спецпосланник США по климату отправится с визитом в Китай
Джон Керри

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, как ожидается, отправится в сентябре с визитом в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что целью визита станет продолжение усилий, направленных на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Пекином в сфере борьбы с изменением климата.

В своей нынешней должности Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в апреле он уже посещал Китай и провел тогда в Шанхае консультации со специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. В мае в рамках европейского турне Керри был в Италии, Великобритании и Германии, а 12-15 июля - в России.

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