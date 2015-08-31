Спецпосланник США обсудил в Саудовской Аравии сирийскую проблему

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр обсудил в понедельник со спецпосланником США по Сирии Майклом Ратни пути урегулирования сирийского кризиса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Их встреча состоялась в расположенном на побережье Красного моря городе Джидде.

Сообщается, что "встреча затрагивала новые аспекты сирийского конфликта и международные усилия по его разрешению".

До приезда в Саудовскую Аравию Ратни побывал с визитом в Москве, после чего он заявил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на уходе Башара Асада с поста президента Сирии для начала в стране переходного процесса.

Переговоры американского спецпосланника в Джидде проходят за несколько дней до визита короля Саудовской Аравии в США, который отправится в Вашингтон в начале сентября в первый раз с момента его вступления на трон.