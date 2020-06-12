​Спецпосланник США: межафганские переговоры близки как никогда

Спецпосланник США Залмай Халилзад заявил, что обмен пленными между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан" достиг ключевого момента, после чего межафганские переговоры стали близки, как никогда ранее.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он написал в Twitter.

"Мы приветствуем освобождение более 3 тысяч пленных талибов правительством и более 500 пленников "Талибаном"… Мы приблизились к межафганским переговорам, как никогда раньше. Обе стороны должны работать, чтобы сесть за стол переговоров как можно быстрее", - сообщил эмиссар США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.