Спецпосланник президента США назвал отказ Ирана от обогащения урана "красной линией" США
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 08:39
США настаивают на полном отказе Ирана от обогащения урана, что является "красной линией" Вашингтона на переговорах.
Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
"Перед тем как мы отправились туда президент США Дональд Трамп дал мне и Джареду Кушнеру указания, обозначил красные линии - никакого обогащения, мы должны изъять весь материал", - сказал он.
Уиткофф также утверждал, что уже через неделю у Тегерана может оказаться достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.
Он добавил, что президента США удивляет нежелание Ирана "сдаться, несмотря на давление" и переброшенные на Ближний Восток американские военные силы.
Последние новости
08:39
Спецпосланник президента США назвал отказ Ирана от обогащения урана "красной линией" СШАДругие страны
08:20
Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три неделиДругие страны
07:51
Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд БундеслигиФутбол
07:18
В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9Происшествия
06:46
СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать памятьЗдоровье
06:19
Скончался один из основателей жанра сальса Вилли КолонДругие страны
05:57
Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам ГренландииДругие страны
05:24
СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца ЭндрюДругие страны
04:46