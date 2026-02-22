Спецпосланник президента США назвал отказ Ирана от обогащения урана "красной линией" США

США настаивают на полном отказе Ирана от обогащения урана, что является "красной линией" Вашингтона на переговорах.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

"Перед тем как мы отправились туда президент США Дональд Трамп дал мне и Джареду Кушнеру указания, обозначил красные линии - никакого обогащения, мы должны изъять весь материал", - сказал он.

Уиткофф также утверждал, что уже через неделю у Тегерана может оказаться достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Он добавил, что президента США удивляет нежелание Ирана "сдаться, несмотря на давление" и переброшенные на Ближний Восток американские военные силы.