Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри 16-19 июля посетит Китай.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри 16-19 июля посетит Китай.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Так, Керри проведет встречи с китайскими должностными лицами. Спецпосланник американского лидера настроен на взаимодействие с КНР при преодолении климатического кризиса.

Отмечается, что США выступают за то, чтобы стороны взяли на себя дополнительные обязательства в этой сфере и стремились к успешному проведению 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).