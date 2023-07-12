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Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай

Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри 16-19 июля посетит Китай.
Другие страны
12 июля 2023 г. 08:43
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри 16-19 июля посетит Китай.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Так, Керри проведет встречи с китайскими должностными лицами. Спецпосланник американского лидера настроен на взаимодействие с КНР при преодолении климатического кризиса.

Отмечается, что США выступают за то, чтобы стороны взяли на себя дополнительные обязательства в этой сфере и стремились к успешному проведению 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

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Версия на английском языке US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry to visit China

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