Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня

Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5-6 июня. Он прибудет в Украину в качестве посланника Папы Римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта.

Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5-6 июня. Он прибудет в Украину в качестве посланника Папы Римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

"Главная цель этого визита - подробно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и выступить в поддержку жестов гуманности, способствующих ослаблению напряженности", - сказано в заявлении.

Напомним, что 18 мая портал информации Ватикана Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского принять его спецпосланников, которые намерены поделиться параметрами возможного перемирия по ватиканской версии. Понтифик неоднократно призывал стороны к прекращению огня. 13 мая в ходе встречи Папа Римский и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали предложенную им формулу мира.