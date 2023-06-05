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Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня

Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5-6 июня. Он прибудет в Украину в качестве посланника Папы Римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта.
Другие страны
5 июня 2023 г. 11:32
Спецпосланник Папы Римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5-6 июня

Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5-6 июня. Он прибудет в Украину в качестве посланника Папы Римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

"Главная цель этого визита - подробно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и выступить в поддержку жестов гуманности, способствующих ослаблению напряженности", - сказано в заявлении.

Напомним, что 18 мая портал информации Ватикана Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского принять его спецпосланников, которые намерены поделиться параметрами возможного перемирия по ватиканской версии. Понтифик неоднократно призывал стороны к прекращению огня. 13 мая в ходе встречи Папа Римский и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали предложенную им формулу мира.

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Версия на английском языке Papal peace envoy Zuppi to visit Kyiv on June 5-6

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