​Спецпосланник ООН: В Ираке нашли десятки массовых захоронений

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ В ходе отступления из различных регионов Ирака террористическая группировка ИГИЛ в минувшие месяцы оставила более 50 массовых захоронений.

Как передает Report, об этом рассказал спецпосланник ООН по Ираку Ян Кубиш в пятницу, 6 мая, на заседании Совета безопасности в Нью-Йорке.

Кубиш также заявил об "ужасных преступлениях", совершенных на территориях, ранее подконтрольных ИГИЛ.

Массовые захоронения были обнаружены после того, как иракская армия начала наступление на террористов, также сообщил Кубиш. Так, в городе Рамади в середине апреля на одном из футбольных полей нашли три захоронения с останками более четырех десятков человек.

Кубиш также предупредил о вероятности дальнейшего ухудшения обстановки в Ираке. Около одной трети населения - приблизительно десять миллионов человек - нуждаются в помощи. В течение года это количество удвоилось, и может увеличиться и дальше, заявил спецпосланник. Из-за действий иракских отрядов, воюющих против ИГИЛ, к концу года еще два миллиона человек в стране могут превратиться в беженцев.