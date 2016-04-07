 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Спецпосланник ООН по Сирии намерен посетить Дамаск и Тегеран

    Эти поездки, пояснил эмиссар ООН, нужны для того, чтобы сверить позиции международных и региональных игроков

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен посетить Дамаск и Тегеран.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в четверг журналистам в Женеве.

    "Я планирую посетить Дамаск и Тегеран", - сказал Мистура.

    Эти поездки, пояснил эмиссар ООН, нужны для того, чтобы "сверить позиции международных и региональных игроков" и выяснить, каким образом "уровень позитивной критической массы может привести к конкретным результатам" на межсирийских переговорах, которые возобновятся в Женеве на будущей неделе.

    Де Мистура дал понять, что с этой целью он посетил на днях Москву и намерен также встретиться в ближайшее время со "старшими официальными лицами" Турции и Саудовской Аравии. При этом встреча с турецкими представителями пройдет в Европе, а с саудовскими - либо в Саудовской Аравии, либо в Женеве во время переговорного раунда.

    Эмиссар ООН отметил также, что дискуссии в рамках межсирийских переговоров планируется возобновить 13 апреля. Первый раунд проходил в Женеве с 14 по 24 марта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi